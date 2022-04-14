Завершена эвакуация азербайджанских водителей из Украины

В результате напряженности в Украине азербайджанские водители, занимающиеся международными грузоперевозками, находились в этой стране в сложном и опасном положении. Правительство Азербайджана с первого дня начала событий в Украине начало работу по эвакуации этих водителей, и было установлено, что в шести городах Украины находились 39 водителей-азербайджанцев. После того, как маршрут Молдова-Румыния-Болгария-Турция-Грузия был признан приемлемым для безопасной эвакуации водителей, министерство цифрового развития и транспорта и министерство иностранных дел провели переговоры с этими странами и для комфортного проезда водителей были обеспечены визы, таможенные пропуска и разрешения. Эти водители также были обеспечены топливом за счет Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков через компанию SOCAR-Украина для непрерывного движения грузовых автомобилей.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков, в результате российско-украинского конфликта пострадали трое азербайджанских водителей. Двое из них, водители компании "Ərkivan Transport" Байрамов Юсиф Асиф оглу и Тахиров Самир Сураддин оглу, с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой медицинской помощи №4. Другой водитель, Аскерзаде Надир Гадир оглу, получил амбулаторную помощь. Водитель Ю.Байрамов после лечения был выписан из больницы. Эвакуированный Ю.Байрамов в настоящее время находится на лечении дома, в Масаллы.

Тахиров Самир Сураддин оглу, получивший тяжелые огнестрельные ранения в бедро и таз, перенес две операции в Харьковской городской больнице скорой медицинской помощи №4. 18 марта Тахирова эвакуировали из Харькова, где шли боевые действия, в Молдову специальной машиной скорой помощи по гуманитарному коридору. Тахиров был госпитализирован в одну из больниц Кишинева, из-за тяжелого состояния перенес еще две операции. Принимая во внимание угрозу для жизни Тахирова, необходимость еще одной операции и лечения в более профессиональном и специализированном медицинском учреждении, 1 апреля его машиной скорой помощи отправили в Анкару. Пострадавший водитель был помещен в Военно-медицинскую академию Гюльхане. В настоящее время он проходит лечение в этом медицинском центре.

Транспортировку и лечение пострадавшего С.Тахирова в Турцию обеспечила Ассоциация автомобильных перевозчиков, являющаяся общественным объединением автомобильных перевозчиков.

Отметим, что всего из Украины были эвакуированы 39 водителей 36 грузовых автомобилей.