В Азербайджане увеличен размер материальной помощи религиозным деятелям

В целях повышения материальной поддержки религиозных деятелей как лиц, пропагандирующих духовные ценности, состоялось заседание Попечительского совета Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Фонде, Совет, с учетом роста зарплат и пособий во всех сферах страны, принял решение об увеличении на 20 процентов суммы материальной поддержки, оказываемой получившим официальное назначение религиозным деятелям.

Так, материальная поддержка, оказываемая религиозным деятелям, получившим официальное назначение, повышена с 630 до 756 манатов для имамов, с 490 до 588 манатов - для их заместителей, с 350 до 420 манатов - для мутавалли. Согласно решению, началось перечисление данной прибавки за январь, февраль и март текущего года включительно на банковские счета религиозных деятелей.