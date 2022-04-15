С сегодняшнего дня в Азербайджане отменилось это ковид-ограничение

С сегодняшнего дня отменено требование о предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 для въезда в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Отмечается, что согласно постановлению Кабинета Министров от 14 апреля 2022 года с 15 апреля 2022 года:

Для въезда в Азербайджан отменяется представление документа, подтверждающего негативный результат ПЦР-теста от COVID-19;

Во время внутренних полетов у пассажиров не будет требоваться документ, подтверждающий негативный результат ПЦР-теста от COVID-19.

С 15 апреля пассажирам регулярного автобусного маршрута Баку-Нахчыван-Баку, проходящего по территории Исламской Республики Иран, также не потребуется сдавать ПЦР-тест на COVID-19.