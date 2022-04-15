Привлечены к ответственности лица, вмешавшиеся в продажу жилья MİDA

На втором этапе очередного проекта Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики - при реализации льготной продажи 442 квартир Ясамальского жилого комплекса 30.03.2022 года наблюдались случаи вмешательства со стороны различных лиц в процесс выбора квартир с использованием специального компьютерного программного обеспечения в области информационных технологий. Для изучения этого вопроса было направлено обращение в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщили Day.Az в СГБ, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 273.3.1 и 273.3.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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