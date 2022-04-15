https://news.day.az/society/1453433.html В Азербайджане скончался замминистра - ФОТО
В Азербайджане скончался замминистра - ФОТО
Первый заместитель министра финансов Самира Шарифова Ильгар Фатизаде скончался после продолжительной болезни.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве финансов.
Ильгар Фатизаде родился 30 сентября 1956 года. С 1999 года занимал должность первого заместителя министра финансов.
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