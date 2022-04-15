В Азербайджане скончался замминистра

Первый заместитель министра финансов Самира Шарифова Ильгар Фатизаде скончался после продолжительной болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве финансов.

Ильгар Фатизаде родился 30 сентября 1956 года. С 1999 года занимал должность первого заместителя министра финансов.