https://news.day.az/society/1453501.html Пожар в жилом доме в Шамкире
Пожар в жилом доме в Шамкире
В Шамкирском районе в жилом доме произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщается, что в поселке Даллар Шамкирского района на втором этаже двухэтажного жилого дома в квартире общей площадью 70 кв. м сгорели предметы домашнего обихода на площади 3 кв. м.
Пожарные эвакуировали восемь жителей дома.
Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар был потушен.
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