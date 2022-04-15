Пожар в жилом доме в Шамкире

В Шамкирском районе в жилом доме произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщается, что в поселке Даллар Шамкирского района на втором этаже двухэтажного жилого дома в квартире общей площадью 70 кв. м сгорели предметы домашнего обихода на площади 3 кв. м.

Пожарные эвакуировали восемь жителей дома.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар был потушен.