Приняты меры в связи с аварийными домами жителей Лерика

В МЧС поступила информация о том, что в результате оползня, произошедшего в селе Лермеруд Лерикского района, дом, принадлежащий жителю села Бахшиеву Набулле Мамедгусейн оглу, пришел в непригодное состояние.

Как сообщили Day.Az в МЧС, сотрудники Южного регионального центра Министерства построили для жителя села Лермеруд Бахшиева Н. палаточный домик для временного проживания. Также, в связи с аварийным состоянием дома, принадлежащего жителю села Диздипок Лерикского района Ашрафову Ширгаму Мусейиб оглу, сотрудниками Южного регионального центра для временного проживания гражданина был построен и передан палаточный домик.