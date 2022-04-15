В Азербайджане впервые прошел аукцион по продаже карабахских скакунов

Скакун карабахской породы по кличке Сахиль, впервые выставленный на аукцион в Азербайджане, продан за 5 500 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он был выставлен на аукцион в Демонстрационном животноводческом центре министерства сельского хозяйства по стартовой цене 5 тысяч манатов.

Принявший участие в аукционе житель Тертерского района Габиль Ибрагимов заплатил за карабахского скакуна 5 500 манатов.