https://news.day.az/society/1453509.html В Азербайджане впервые прошел аукцион по продаже карабахских скакунов
В Азербайджане впервые прошел аукцион по продаже карабахских скакунов
Скакун карабахской породы по кличке Сахиль, впервые выставленный на аукцион в Азербайджане, продан за 5 500 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он был выставлен на аукцион в Демонстрационном животноводческом центре министерства сельского хозяйства по стартовой цене 5 тысяч манатов.
Принявший участие в аукционе житель Тертерского района Габиль Ибрагимов заплатил за карабахского скакуна 5 500 манатов.
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