В Баку водитель грубо нарушил ПДД
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В Баку водитель автомобиля Chevrolet Cruze, нарушив требования линии разметки 1.3, выехал на встречную полосу, создав угрозу для жизни граждан, переходивших дорогу по пешеходному переходу. К счастью, никто не пострадал.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Подробности - в видео.