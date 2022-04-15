https://news.day.az/society/1453518.html В Баку водитель грубо нарушил ПДД - ВИДЕО
В Баку водитель грубо нарушил ПДД - ВИДЕО
В Баку водитель автомобиля Chevrolet Cruze, нарушив требования линии разметки 1.3, выехал на встречную полосу, создав угрозу для жизни граждан, переходивших дорогу по пешеходному переходу. К счастью, никто не пострадал.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры появились в социальных сетях.
Подробности - в видео.
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