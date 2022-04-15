Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 16 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но вечером местами возможны небольшие дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем-13-16° тепла, в Баку ночью-8-10° тепла, днем-14-16° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем местами вероятны дожди, в высокогорье возможен снегопад. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.