В Азербайджане появится портал по продаже неиспользуемого жилья, построенного для вынужденных переселенцев

В соответствии с Положением, утвержденным указом Президента Азербайджана от 11 апреля 2022 года, министерство труда и социальной защиты населения разрабатывает электронный портал для организации продажи квартир.

Как сообщили Trend в ведомстве, портал будет включать в себя несколько модулей, передает Day.Az.

Юридические и физические лица, желающие приобрести жилье, получат доступ к порталу продаж в режиме реального времени через единую систему доступа ASAN Login. После регистрации на портале для пользователей будут созданы электронные кабинеты и размещены уведомления о продаже квартир.

Размещенная на портале информация о продаже квартир будет включать адрес дома, количество этажей, этажи, на которых находятся выставленные на продажу квартиры, их номера, площадь, количество комнат, состояние ремонта и т.д.

Физические и юридические лица будут проинформированы о продаже жилья через портал.

Отметим, что для продажи предназначены квартиры в многоквартирных домах, построенных по заказу Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев в поселке Рамана Сабунчинского района, поселке Умид Гарадагского района, поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку, в Абшеронском, Лянкяранском и Самухском районах, в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района столицы, а также в домах, строительство которых продолжается в Абшеронском районе.

Согласно поручению главы государства, средства от продажи этих квартир будут направлены на обеспечение квартирами и частными домами семей шехидов и инвалидов войны в других регионах Азербайджана.