https://news.day.az/society/1453553.html В Агдаме построят Карабахский конный завод
В Агдаме построят Карабахский конный завод
В Агдаме приступят к строительству Карабахского конного завода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил мастер спорта по конному спорту Сархан Тагиев.
По его словам, подготовка к строительству завода уже началась.
"Строительство Карабахского конного завода начнется в ближайшие два-три месяца в селе Эйвазханлы Агдамского района", - сказал Тагиев.
На нем будут разводить скакунов карабахской породы, отметил он.
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