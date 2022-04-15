В Агдаме построят Карабахский конный завод

В Агдаме приступят к строительству Карабахского конного завода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил мастер спорта по конному спорту Сархан Тагиев.

По его словам, подготовка к строительству завода уже началась.

"Строительство Карабахского конного завода начнется в ближайшие два-три месяца в селе Эйвазханлы Агдамского района", - сказал Тагиев.

На нем будут разводить скакунов карабахской породы, отметил он.