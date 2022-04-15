В Азербайджане завершился отопительный сезон

С сегодняшнего дня в Азербайджане прекращается теплоснабжение абонентов.

Как передает Day.Az, в стране завершился осенне-зимний отопительный сезон 2021-2022 годов.

Отопительный сезон в горных и предгорных районах республики начинается с 1 ноября, в других регионах, в том числе в городе Баку, - с 15 ноября и продолжается до 15 апреля следующего года.

В течение осенне-зимнего сезона 2021-2022 годов с вводом в эксплуатацию 554 котельных теплом обеспечен 3 871 жилой дом, в том числе около 184 тыс. квартир, 281 школа, 160 детских садов, 161 учреждение здравоохранения и 1 980 других объектов социально-хозяйственного назначения.