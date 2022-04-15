GÜLÜSTAN продолжает радовать потребителей денежными выигрышами!

Состоялась очередная выдача выигрышей традиционной лотерейной кампании "Выпей Gülüstan и выиграй подарок!", запущенная с 1 марта текущего года ООО "ТАДЖ".

"Çox dadlıdır Gülüstan, iç və hədiyyə qazan!" знаменитый слоган, знакомый не одному поколению. Выигрыши под крышками лимонадов Gülüstan - старая добрая традиция, радующая потребителей самыми различными призами на протяжении долгих лет.

Очередной розыгрыш от Gülüstan продолжается и сегодня; у каждого есть шанс выигрывать ежедневно денежные призы в размере 50 АЗН и 100 АЗН, а также 100 мегабайт, еженедельно 200 АЗН и ежемесячно 500 АЗН.

Для участия в лотерее нужно всего лишь приобрести любимый лимонад Gulustan со специальными золотистыми крышками объемом 1, 1,5 и 2 литра,и зарегистрировать промокод под крышкой на сайте promo.gulustan.info.az!

С начала акции уже 2042 участника получили интернет пакеты от Bakcell, 90 человек выиграли по 50 манат, 45 человек по 100 манат, 6 человек по 200 манат и 1 человек выиграл супер приз в размере 500 манат.

Акция "Выпей Gülüstan и выиграй подарок!" продлится до 30 июня 2022 года. Каждый промокод, зарегистрированный во время акции, участвует в 3-х тиражах - 1 ежедневный тираж за выигрыши 100 Мегабайт, 50 манат или 100 манат, 1 недельный тираж за выигрыш 200 манат и 1 месячный тираж за супер выигрыш в размере 500 манат. Больше кодов - больше шансов!

ХОЧЕШЬ ВЫИГРАТЬ? ВЫПЕЙ GÜLÜSTAN И ВЫИГРАЙ ПОДАРОК!

Следует отметить, что ООО "ТАДЖ" является одной из первых компаний, созданных в Азербайджане для обеспечения населения качественной питьевой водой и безалкогольными напитками и функционирует на протяжении уже 25-ти лет. Компания известна такими марками как натуральная минеральная вода "Аквавита", широким ассортиментом лимонадов "Гюлистан", качественной питьевой водой и натуральными безалкогольными напитками "Шахдаг", а также негазированными соками "Джинго" и холодными чаями "Найсти".

Подробную информацию об акции можно получить на сайте https://gulustan.info.az, а также по телефонам (+99412) 346-22-91/92, 346-40-00.