Утверждения о том, что механические счетчики завышают показания потребления газа, являются необоснованными.

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев.

По его мнению, такие слухи намеренно распространяются в социальных сетях.

"Публикуется информация о том, что якобы механические счетчики записывают два кубометра вместо одного. 18 марта в ходе акции с участием СМИ они были проверены. Оказалось, что подобные заявления беспочвенны", - добавил Э.Велиев.