https://news.day.az/society/1453594.html Механические счетчики завышают показания потребления газа? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Механические счетчики завышают показания потребления газа? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Утверждения о том, что механические счетчики завышают показания потребления газа, являются необоснованными.
Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльдениз Велиев.
По его мнению, такие слухи намеренно распространяются в социальных сетях.
"Публикуется информация о том, что якобы механические счетчики записывают два кубометра вместо одного. 18 марта в ходе акции с участием СМИ они были проверены. Оказалось, что подобные заявления беспочвенны", - добавил Э.Велиев.
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