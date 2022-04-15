Какова численность населения в Азербайджане?

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 8098 человек или на 0,07 % и на 1 марта 2022 года достигла 10164464 человек.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, 52,9 % населения составили городские, а 47,1 % - сельские жители.

Средняя плотность населения на 1 кв. км составила 117 человек.