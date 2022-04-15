МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с медмасками

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в местах Баку с высоким риском заражения: в метрополитене, автобусах и подземных пешеходных переходах.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе МВД, полицейские проводят профилактическую беседу с лицами, которые не носят медицинские маски для защиты дыхательных путей на станциях метро, в подземных пешеходных переходах и автобусах. Они разъясняют гражданам последствия коронавирусной инфекции и текущие санитарно-гигиенические требования.

"В отношении лиц, не выполняющих методические указания по профилактике коронавируса, утвержденные постановлением Кабинета министров, принимаются меры административного взыскания согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

Вновь призываем граждан соблюдать правила карантинного режима, чтобы не допустить распространения инфекции, не пренебрегать своим и чужим здоровьем в местах с высоким риском заражения", - говорится в сообщении.