Названо число женщин и несовершеннолетних в исправительных учреждениях

Названо число женщин и несовершеннолетних, отбывающих наказание в двух исправительных учреждениях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорилось в ходе медиа-тура, организованного министерством юстиции в новое пенитенциарное учреждение для женщин и несовершеннолетних.

Как было отмечено, в исправительном учреждении №4 содержатся 426 женщин.

В воспитательном учреждении для несовершеннолетних наказание отбывает 21 человек.