https://news.day.az/society/1453612.html Названо число женщин и несовершеннолетних в исправительных учреждениях
Названо число женщин и несовершеннолетних в исправительных учреждениях
Названо число женщин и несовершеннолетних, отбывающих наказание в двух исправительных учреждениях Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорилось в ходе медиа-тура, организованного министерством юстиции в новое пенитенциарное учреждение для женщин и несовершеннолетних.
Как было отмечено, в исправительном учреждении №4 содержатся 426 женщин.
В воспитательном учреждении для несовершеннолетних наказание отбывает 21 человек.
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