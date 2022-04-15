В январе-феврале возросло количество бракосочетаний

За январь-февраль текущего года в районных (городских) отделах регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) Министерства юстиции было зарегистрировано 9606 браков и 2505 разводов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Госкомстата.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на каждую 1000 человек населения увеличилось с 3,5 до 5,9, а количество разводов осталось неизменным.