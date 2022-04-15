https://news.day.az/society/1453625.html В январе-феврале возросло количество бракосочетаний
В январе-феврале возросло количество бракосочетаний
За январь-февраль текущего года в районных (городских) отделах регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) Министерства юстиции было зарегистрировано 9606 браков и 2505 разводов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Госкомстата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков на каждую 1000 человек населения увеличилось с 3,5 до 5,9, а количество разводов осталось неизменным.
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