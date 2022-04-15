https://news.day.az/society/1453631.html В Азербайджане выявили новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявили новые случаи заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 335 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 467 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных - 163.
За прошедшие сутки проведено 3613 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 762 824 теста.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре