В Азербайджане выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусом, 27 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 335 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 467 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных - 163.

За прошедшие сутки проведено 3613 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 762 824 теста.