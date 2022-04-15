Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 7 549 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 659, вторую - 521, три и более - 5 928, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 441 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 582 353. Первую дозу вакцины получили 5 333 499, вторую - 4 835 459, три и более - 3 177 699, бустерную дозу после положительного результата теста - 235 696 человек.