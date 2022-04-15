В Азербайджане будут жестко наказывать за оборот наркотиков

В Азербайджане предлагается усилить борьбу против незаконного оборота наркотических средств и ввести более строгие наказания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в изменениях в Уголовный кодекс, которые были вынесены на обсуждение в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Принятие законопроекта предлагается в качестве одного из направлений по усилению борьбы против незаконного оборота наркотиков и наркомании. Предлагается добавить новые статьи в закон, предусматривающий более суровое наказание за приобретение, хранение, изготовление наркотических средств или психотропных веществ, их прекурсоров с целью продажи, а также совершение в особо крупном размере действий, предусмотренных статьями 235, 237 и 240 Уголовного кодекса.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят во втором чтении.