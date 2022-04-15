Аудиовизуальный совет Азербайджана предупредил телеканалы.

Как сообщили Day.Az в совете, с начала апреля в ходе мониторинга программ телерадиокомпаний, проводимого Аудиовизуальным советом Азербайджана, было выявлено, что в прямом эфире некоторых телепередач транслировались физические столкновения и драки между гостями, участниками и лицами, приглашенными в качестве экспертов, а также взаимные оскорбления. Ранее подобные инциденты на передачах были редкими и в результате предупреждений Совета не носили систематического характера.

Однако в последние дни подобные нарушения на передачах в прямом эфире национальных телеканалов приобрели систематический характер. Аудиовизуальный совет Азербайджана доводит до сведения вещателей, что в случае неоднократной демонстрации в эфире физических столкновений и драк между участниками передач к телеканалам без предупреждения будут применены административные санкции, отмечается в сообщении.