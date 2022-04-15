https://news.day.az/society/1453665.html В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Сегодня в 17:02 по местному времени в 10 км к юго-востоку от Загатальской станции на территории Загатальского района произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Центре сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в эпицентре силой в 4 балла, в ближайших населенных пунктах - силой до 3 баллов.
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