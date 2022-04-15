В Русской драме покажут "Шоу трансформеров"

На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку 5 июня состоится показ представления "Шоу трансформеров", сообщает Day.Az.

Юные зрители смогут увидеть оригинальных роботов-трансформеров только в этом спектакле на сцене Бакинской русдрамы.

Новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.



Представление повествует о войне автоботов и десептиконов - разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.

Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.



После спектакля маленькие зрители смогут бесплатно сфотографироваться в фойе театра с полюбившимися героями представления.

Начало - в 15.00

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн на сайте www.iticket.az

Цена билетов - от 4 до 20 манатов.

Справки по телефону 012 493 00 63.

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