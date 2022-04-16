Судно с гражданами Азербайджана на борту затонуло у берегов Туниса

Торговое судно, следовавшее по маршруту Экваториальная Гвинея - Мальта, затонуло в пятницу у берегов тунисского города Габес. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, передает Day.Az.

В публикации отмечается, что судно, перевозившее порядка 1 тыс. тонн топлива, подало сигнал бедствия неподалеку от города Габес, на который отреагировали военно-морские силы Туниса и эвакуировали семерых членов экипажа.

В министерстве окружающей среды страны уточнили, что причиной инцидента стали плохие погодные условия. В ведомстве также добавили, что власти работают над тем, чтобы избежать экологической катастрофы и минимизировать последствия аварии.

В ряде тунисских СМИ отмечается, что все семь членов экипажа судна, являющиеся гражданами Турции и Азербайджана, были спасены и доставлены в стабильном состоянии в больницу Габеса.