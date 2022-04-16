Сегодня пройдут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня проведет выпускные экзамены 9 классов.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00.

За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

С целью предотвращения массовости для участников экзамена определено различное время пропуска в экзаменационное здание, время указано на "Пропускном листе" участника экзамена. Рекомендуется прийти в указанное в пропуске время.

Участники должны прибыть в экзаменационное здание в медицинской маске. Снимать маску запрещено в течение всего процесса (пропускной режим, период экзамена) вплоть до выхода из экзаменационного здания.

В экзаменах, которые пройдут в 23 городах и районах республики, ожидается участие 23 107 учащихся.