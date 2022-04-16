Пенсии в Азербаджане выросли

Повышение пенсий, являющихся важным компонентом системы соцобеспечения, продолжалось и в первом квартале 2022 года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, в январе-марте этого года размер среднемесячных пенсий увеличился еще на 9,4% и на 1 апреля составил 363 маната, в том числе, среднемесячный размер пенсий по возрасту вырос на 9,1%, достигнув 394 манатов.

За последние три года минимальная пенсия увеличилась в 2,2 раза. Также за период с 2018 года среднемесячная пенсия повысилась на 75%, в том числе, среднемесячная пенсия по возрасту - на 70%.