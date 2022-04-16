За минувшие сутки в Азербайджане произошло 60 пожаров
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За минувшие сутки произошло 60 пожаров.

На основании звонков, поступивших на горячую линию "112", за минувшие сутки соответствующими структурами министерства были проведены аварийно-спасательные операции по 60 пожарам и 6 случаям нахождения человека в беспомощном состоянии. В результате принятых срочных и неотложных мер было обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены люди.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, всего за минувшие сутки спасены 9 человек, в том числе 3 несовершеннолетних, один человек пострадал в результате пожара.