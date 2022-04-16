В Нефтчале обнаружены кувшинные могилы

В результате понижения уровня воды в Куре на территории сел Ашагы Сурра, Баладжа Сурра, Пирабба и Джангян Нефтчалинского района обнаружены кувшинные могилы.

Об этом сообщили Day.Az в НАНА.

Сообщается, что для проведения исследований в связи с обнаруженными могилами в район командированы сотрудники сектора археологических памятников Института археологии, этнографии и антропологии НАНА.