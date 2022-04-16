https://news.day.az/society/1453796.html В Нефтчале обнаружены кувшинные могилы - ФОТО
В Нефтчале обнаружены кувшинные могилы - ФОТО
В результате понижения уровня воды в Куре на территории сел Ашагы Сурра, Баладжа Сурра, Пирабба и Джангян Нефтчалинского района обнаружены кувшинные могилы.
Об этом сообщили Day.Az в НАНА.
Сообщается, что для проведения исследований в связи с обнаруженными могилами в район командированы сотрудники сектора археологических памятников Института археологии, этнографии и антропологии НАНА.
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