В Баку найдена граната

В Баку обнаружена граната на обочине дороги.

Как сообщили Day.Az в Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию "112" министерства поступила информация об обнаружении боеприпасов на обочине дороги в поселке НЗС Хатаинского района Баку.

На место происшествия была вызвана оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия мер безопасности в районе совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпас, обнаруженный при осмотре места происшествия, представляет собой ручную гранату Ф-1.

Боеприпас был вывезен из района для утилизации специалистами оперативной группы. В ходе дополнительного осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.