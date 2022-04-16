Какой погоды ждать в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на 17 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью и утром местами возможны небольшие дожди. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 8-10° тепла, днем-15-19° тепла, в Баку ночью-8-10° тепла, днем-16-18° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 8-13° тепла.