В Азербайджане повысятся тарифы на отопление? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В Азербайджане завершился очередной отопительный сезон. Сезон, начавшийся 15 ноября, завершился сегодня. Однако долг ОАО "Азеристиликтеджхизат" перед ПО "Азеригаз" остался. Этот долговой вопрос интересует и простых людей, потому что каждый раз, когда начинается отопительный сезон, "Азеригаз" угрожает перекрыть подачу газа другой стороне, если она не выплатит свои долги. Это также беспокоит граждан. Глава организации разъяснил эти вопросы. Он также коснулся вопроса о том, повысятся ли тарифы на отопление.

Несмотря на то, что отопительный сезон закончился, "Азеристиликтеджхизат" по-прежнему имеет долги. В настоящее время компания должна "Азеригазу" 14 миллионов манатов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев. По его словам, часть долга планируется погасить за счет средств, собранных перед новым сезоном. В целом более 6 миллионов манатов долга не выплачено организации населением, имеющим статус вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, Ильхам Мирзалиев также прокомментировал повышение тарифов на отопление для снижения долгов.

Комментируя досрочное начало отопительного сезона, Ильхам Мирзалиев сказал, что такой вопрос в их повестке есть, но это не только в их компетенции. Председатель сообщил, что к следующему сезону планируется отремонтировать и построить новые котельные в Говсане, Аляте и Локбатане, а также имеются проекты по установке систем отопления в освобожденных районах...