В Азербайджане убирают карантинные посты

В период резкого спада пандемии коронавируса начался полный снос карантинных постов на дорогах из Баку в районы.

Сегодня было замечено, что железные конструкции, построенные в направлении Шамахы, были снесены.

Как передает Day.Az, начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев сообщил Qafqazinfo, что посты были временными: "Поскольку посты не являются постоянными, они могут быть снесены".

Отметим, что в 2020 и 2021 годах между столицей и районами были установлены полицейские посты для снижения контактов людей из-за пандемии коронавируса. Во время ограничений через эти посты могли пройти только те, у кого есть пропуск и соответствующая служебная карточка на портале "permission.-gov.az".