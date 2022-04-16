Для этих студентов будет подготовлен специальный список

Среди учащихся 11-х классов, набравших более 200 баллов на выпускных экзаменах, есть те, кто не подал документы в вузы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в субботу председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ГЭЦ направит список этих учащихся в министерство образования для обеспечения индивидуального подхода к каждому из них.

"Потому что они отличаются от своих сверстников высокими результатами выпускных экзаменов. Следует также отметить, что около 30 процентов оканчивающих 11-е классы школ не подают документы в средние специальные учебные заведения или вузы", - сказала Аббасзаде.