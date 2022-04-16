В Азербайджане счет за газ можно будет оплачивать за 30 секунд

Платить за газ через счетчики Gallus Pay теперь можно онлайн - через телефоны с поддержкой NFC.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз".

Итак, что такое NFC, как можно внести оплату и в каких смартфонах есть эта функция?

В видео рассказывается о том, как и с помощью какого программного обеспечения можно загрузить карты Gallus, недавно разработанные "Азеригаз", на телефоны с поддержкой NFC.