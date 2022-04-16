https://news.day.az/society/1453838.html В Азербайджане счет за газ можно будет оплачивать за 30 секунд - ВИДЕО
В Азербайджане счет за газ можно будет оплачивать за 30 секунд - ВИДЕО
Платить за газ через счетчики Gallus Pay теперь можно онлайн - через телефоны с поддержкой NFC.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ПО "Азеригаз".
Итак, что такое NFC, как можно внести оплату и в каких смартфонах есть эта функция?
В видео рассказывается о том, как и с помощью какого программного обеспечения можно загрузить карты Gallus, недавно разработанные "Азеригаз", на телефоны с поддержкой NFC.
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