В Азербайджане выросло число учащихся, набравших на выпускных экзаменах 50-150 баллов

В нынешнем году число учащихся, набравших на выпускных экзаменах 50-150 баллов, выросло по сравнению с прошлым годом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в субботу председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, некоторые учащиеся на выпускных экзаменах отвечают на тестовые задания наугад, так как количество неправильных ответов в закрытых тестах не влияет на результат.

"Результаты ниже 50 баллов не позволяют подавать документы в средние специальные учебные заведения. Учащиеся, набравшие менее 50 баллов на первом этапе экзаменов, могут принять участие во втором этапе. Однако на втором этапе экзаменов количество неправильных ответов влияет на результат. Каждый год, сравнивая результаты выпускных экзаменов, эксперты пытаются создать в обществе впечатление, что учащиеся не могут набрать баллы на экзамене якобы по причине сложности вопросов", - сказала Аббасзаде.