Конкурс по III и IV группам специальностей будет более напряженным

В вузах Азербайджана увеличено количество мест по госзаказу по I группе специальностей, а по II группе специальностей - сокращено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в субботу председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.

По ее словам, это связано с переводом некоторых специальностей в III группу.

"Конкурс по III и IV группам специальностей будет, как обычно, более напряженным", - сказала Аббасзаде.