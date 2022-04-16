https://news.day.az/society/1453846.html Конкурс по III и IV группам специальностей будет более напряженным - ГЭЦ
Конкурс по III и IV группам специальностей будет более напряженным - ГЭЦ
В вузах Азербайджана увеличено количество мест по госзаказу по I группе специальностей, а по II группе специальностей - сокращено.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в субботу председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде.
По ее словам, это связано с переводом некоторых специальностей в III группу.
"Конкурс по III и IV группам специальностей будет, как обычно, более напряженным", - сказала Аббасзаде.
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