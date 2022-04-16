https://news.day.az/society/1453853.html Какая погода будет в ближайшие дни в Баку?
Какая погода будет в ближайшие дни в Баку?
В настоящее время на территории страны без осадков. Температура воздуха превышает климатическую норму на 2.0°.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ближайшие 2-3 дня в Баку и на Абшеронском полуострове, в регионах страны ожидается стабильная погода, в основном без осадков.
Но ночью 17 апреля местами возможны дожди. Ночью и утром будет туман.
Максимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 15-20° тепла, в некоторых районах 20-25° тепла, в горах 8-13° тепла.
Умеренный южный ветер 18-19 апреля местами усилится.
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