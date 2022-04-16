Какая погода будет в ближайшие дни в Баку?

В настоящее время на территории страны без осадков. Температура воздуха превышает климатическую норму на 2.0°.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в ближайшие 2-3 дня в Баку и на Абшеронском полуострове, в регионах страны ожидается стабильная погода, в основном без осадков.

Но ночью 17 апреля местами возможны дожди. Ночью и утром будет туман.

Максимальная температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове 15-20° тепла, в некоторых районах 20-25° тепла, в горах 8-13° тепла.

Умеренный южный ветер 18-19 апреля местами усилится.