Минздрав Азербайджана обратился к любителям энергетических напитков

Превышение нормы потребления энергетических напитков приводит к нарушению сердечного ритма, серьезным сердечным проблемам.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Facebook.

Также отмечается, что энергетические напитки вызывают проблемы в развитии детей и подростков. Лицам младше 22 лет не следует их употреблять. К тому же указанные напитки препятствуют усвоению витамина D в организме.