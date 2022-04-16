https://news.day.az/society/1453864.html Минздрав Азербайджана обратился к любителям энергетических напитков - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Минздрав Азербайджана обратился к любителям энергетических напитков - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Превышение нормы потребления энергетических напитков приводит к нарушению сердечного ритма, серьезным сердечным проблемам.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Facebook.
Также отмечается, что энергетические напитки вызывают проблемы в развитии детей и подростков. Лицам младше 22 лет не следует их употреблять. К тому же указанные напитки препятствуют усвоению витамина D в организме.
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