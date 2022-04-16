https://news.day.az/society/1453875.html В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель
В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за апрель.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, 8 апреля были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, 16 апреля - по другим регионам страны, а также гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
К пенсии за апрель добавлена часть предусмотренной к выплате за второй квартал суммы (50 манатов) материальной помощи пенсионерам за 2022 год (200 манатов).
Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.
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