В Азербайджане завершена выплата пенсий за апрель

Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за апрель.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, 8 апреля были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, 16 апреля - по другим регионам страны, а также гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

К пенсии за апрель добавлена часть предусмотренной к выплате за второй квартал суммы (50 манатов) материальной помощи пенсионерам за 2022 год (200 манатов).

Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.