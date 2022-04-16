Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 14 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Смертельных случаев не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 349 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 506 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных - 138.

За прошедшие сутки проведено 3776 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 766 600 тестов.