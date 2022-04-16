https://news.day.az/society/1453883.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНЯЯ СТАТИСТИКА
В Азербайджане выявлено еще 14 случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 349 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 782 506 человек вылечились, 9 705 скончались, число активных больных - 138.
За прошедшие сутки проведено 3776 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 766 600 тестов.
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