В Ходжасане прошла очередная акция в рамках кампании «Зеленый марафон»

В рамках проводимого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой "Общереспубликанского марафона по озеленению" ("Зеленый марафон") 16 апреля в поселке Ходжасан прошла очередная акция по посадке деревьев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Общественное объединение IDEA.

К акции по посадке деревьев, организованной Общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов, присоединились руководство и коллектив аппарата Омбудсмена.

В ходе акции на территории площадью два гектара было посажено более 1000 эльдарcких сосен и оливковых деревьев, соответствующих почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова.

Отметим, что нацеленное на продолжение усилий по охране и увеличению зеленых насаждений в стране Общественное объединение вместе с партнерами призывает общественность принять активное участие в усилиях по защите планеты, в принимаемых мерах по охране окружающей среды.