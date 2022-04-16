Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 7 085 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 535, вторую дозу получили 560, бустерную дозу - 5 538 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 452 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 589 438, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 334 034, вторую дозу получили 4 836 019, бустерную дозу -3 183 237 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 236 148 человек.