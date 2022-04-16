Двоих учащихся отстранили от участия в выпускном экзамене

16 апреля Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана в Сабунчинском районе Баку, Агдамском, Балакенском, Билясуварском, Имишлинском, Исмаиллинском, Гахском, Гусарском, Тертерском районах, Сумгайыте, Лянкяране и Гяндже был проведен выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, сегодня экзамен сдали также учащиеся школ, преподавание в которых ведется на грузинском языке.

В экзамене также приняли участие абитуриенты с ограниченными физическими возможностями (инвалиды по зрению I группы, слабослышащие и др.).

Всего для проведения экзамена были выделены 1755 экзаменационных залов в 100 зданиях. Для организации экзаменов назначены 100 общих экзаменационных руководителей, 282 экзаменатора, 2166 преподавателей-контролеров, 206 сотрудников, осуществляющих режим пропуска, 100 представителей по зданиям.

Ожидалось, что в экзамене примут участие 23 107 человек.

Двое учащихся, у которых были обнаружены мобильные телефоны, отстранены от участия в экзамене.

Напомним, что при себе участники экзамена должны иметь удостоверение личности, пропускной лист и декларацию о здоровье. Участники, у которых нет удостоверения личности с фотографией, наряду с другими документами, должны представить соответствующую справку с фотографией, выданную учебным заведением.

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка протоколов экзамена и ответов.

Результаты экзамена должны быть объявлены в течение 3 недель, так как проверка открытых заданий требует времени.