https://news.day.az/society/1453895.html Грузинские певцы исполнили в Карабахе азербайджанские песни - ВИДЕО
Грузинские певцы исполнили в Карабахе азербайджанские песни - ВИДЕО
Грузинская певица, посетившая освобожденный от оккупации Карабах в составе делегации деятелей культуры, ученых, блогеров из Грузии, исполнила азербайджанские песни.
Оперная певица Жакели Ламзе спела в Шуше песню Ey Vətən.
Затем, посетив дом-музей Бюльбюля, она исполнила песню Gəl, ey səhər.
Азербайджанские песни исполнили и другие участники делегации.
Day.Az представляет читателям видео, снятые местными телеканалами:
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