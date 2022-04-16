Грузинские певцы исполнили в Карабахе азербайджанские песни
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Грузинская певица, посетившая освобожденный от оккупации Карабах в составе делегации деятелей культуры, ученых, блогеров из Грузии, исполнила азербайджанские песни.

Оперная певица Жакели Ламзе спела в Шуше песню Ey Vətən.

Затем, посетив дом-музей Бюльбюля, она исполнила песню Gəl, ey səhər.

Азербайджанские песни исполнили и другие участники делегации.

Day.Az представляет читателям видео, снятые местными телеканалами: