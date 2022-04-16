В Азербайджане граждане получат право выбора вида пенсии

В Азербайджане для граждан будет предусмотрено право выбора вида пенсии.

Как сказал Day.Az в субботу председатель комитета парламента по труду и социальной политике Муса Гулиев, в связи с этим вносятся изменения в закон "О трудовых пенсиях".

"В соответствии с действующим законодательством получающий пенсию по инвалидности не имеет права на пенсию по возрасту и наоборот. То есть в настоящее время закон не предусматривает изменения вида пенсии, однако, согласно нововведению, у граждан появится выбор - получать пенсию по инвалидности или по возрасту", - добавил Гулиев.