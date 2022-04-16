Определен новый порядок назначения пенсии летному составу гражданской авиации

С точки зрения применения равного отношения к мужчинам и женщинам, занимающим должности в летном и летно-испытательном составе гражданской авиации, и наличия риска возникновения проблем со здоровьем в связи с работой указанных категорий лиц на таких должностях, при назначении им трудовой пенсии отменяется требование о том, чтобы пенсионный капитал, учтенный в страховой части их индивидуальных лицевых счетов, был не меньше минимального размера трудовой пенсии.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке, предлагаемой к закону "О трудовых пенсиях".

В то же время в целях унификации льгот предусматривается установление предельного возраста для мужчин и женщин со снижением возраста, установленного статьей 7 закона, на 15 лет.

Другими словами, согласно действующему закону, мужчины имеют право на трудовую пенсию по возрасту при наличии страхового стажа не менее 25 лет, женщины-не менее 20 лет на должностях, связанных с работой в летном и летно-испытательном составе гражданской авиации, мужчины, освобожденные от летной работы по состоянию здоровья, имеют страховой стаж по этой работе не менее 20 лет, а женщины-не менее 15 лет, Согласно проекту, лица, занятые на должностях, связанных с работой в летном и летно-испытательном составе гражданской авиации, будут иметь право на трудовую пенсию по возрасту при наличии страхового стажа не менее 25 лет, а лица, освобожденные от летной работы по состоянию здоровья не менее 20 лет, с уменьшением предельного возраста на 15 лет в соответствии со статьей 7 настоящего Закона.

Отметим, что согласно статье 7 Закона, мужчины, достигшие 63 лет, и женщины, достигшие 60 лет, имеют право на трудовую пенсию по возрасту независимо от страхового стажа, если пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части лицевого счета, позволяет обеспечить пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии, а в случае, если такое пенсионное обеспечение не позволяет - при страховом стаже не менее 25 лет (За исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по возрасту до 1 июля 2017 года).