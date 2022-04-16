Некотроые мужчины в Азербайджане смогут получить пенсионные льготы

В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право выхода на пенсию на 5 лет раньше.

Как сказал Day.Az председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по труду и социальной политике Муса Гулиев, в связи с этим вносятся изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Он отметил, что такая льгота была предоставлена ранее матерям, и, согласно поправкам, эта льгота отнесена и к отцам детей с ограниченными возможностями здоровья.