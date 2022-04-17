В каких случаях в Азербайджане будут назначаться пособия?

В случае, если размер пенсии будет меньше размера получаемого или подлежащего получению социального пособия, гражданину будет назначено пособие.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в поправке, предлагаемой к закону "О социальных пособиях".

Отметим, что в статье 7 Закона "О социальных пособиях" в качестве условия назначения государственным служащим пожизненного пособия, пособия по возрасту, пособия по инвалидности, пособия по случаю потери кормильца (за исключением статьи 7.0.5.1), пособия за коммунальные, транспортные и иные услуги отдельным категориям лиц, определенных соответствующим органом исполнительной власти, указывается отсутствие у лица права на трудовую пенсию. Выплата данного пособия приостанавливается в случае возникновения у члена семьи права на пенсию по случаю потери кормильца в связи с наличием у главы семьи достаточного социального страхового стажа. Однако, если доля указанной трудовой пенсии на члена семьи ниже размера назначенного или назначаемого ему социального пособия, это приводит к снижению его материального обеспечения. Также, учитывая, что целью назначения трудовой пенсии является компенсация утраченных доходов физического лица или семьи, в указанном случае не только не компенсируются утраченные доходы семьи, но и уменьшаются.

Согласно предлагаемым изменениям, если размер пенсии будет меньше размера социального пособия, которое человек получает или должен получать, ему будет назначено пособие.